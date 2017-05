Collision mortelle à Notre-Dame-des-Neiges

Voir la galerie de photos

Une camionnette et une voiture sont violemment entrées en collision, ce vendredi 12 mai en fin d’après-midi, à l’angle de la route 293 et du 2e rang Est, à Notre-Dame-des-Neiges. Une femme est décédée à la suite de cet accident, et deux hommes ont également été blessés.

La route 293 est fermée dans les deux directions pour une durée indéterminée. «C'est une collision mortelle impliquant deux véhicules qui circulaient sur la route 293. Selon les informations que nous possédons, l'un des deux se serait retrouvé dans la voie inverse. L'autre a tenté de l'éviter, sans succès», explique Ann Mathieu de la Sûreté du Québec. L'alcool pourrait être en cause dans cet accident.

Deux personnes prenaient place à bord de la voiture, soit un homme de 73 ans de Trois-Pistoles, et sa passagère, dont l'identité n'a pas été confirmée. Le conducteur de la camionnette est un homme de 64 ans de Trois-Pistoles. Les pinces de désincarcération ont été utilisées par les pompiers du Service incendie local pour extirper la femme du véhicule. Elle a été transportée au centre hospitalier de Trois-Pistoles où son décès a été constaté.

Après l'impact, la camionnette s'est immobilisée contre un poteau électrique. En raison de la violence de la collision, de nombreux débris ont été projetés sur des dizaines de mètres. Une enquête sera menée par la SQ pour déterminer les circonstances exactes de cet accident.