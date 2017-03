Nombreuses fermetures au KRTB

La tempête de neige qui s’abat actuellement sur l’Est-du-Québec et les conditions routières difficiles ont forcé la fermeture ce matin de plusieurs routes, des écoles, de quelques commerces et établissements du KRTB ce matin.

L'autoroute 20 est fermée dans les deux directions entre Sainte-Anne-de-La-Pocatière et Rimouski en passant par Rivière-du-Loup en raison des mauvaises conditions routières et climatiques. Il en est de même pour l'autoroute 85 entre Dégelis et Saint-Antonin, ainsi que la 132 entre Rimouski et Sainte-Anne-de-La-Pocatière.

Il est conseillé de retarder tout déplacement non essentiel jusqu'à ce que les conditions s'améliorent. L'accumulation rapide de neige rendra les déplacements difficiles. La visibilité sera soudainement réduite à presque nulle par moments dans la forte neige et la poudrerie.

FERMETURE

La Ville de Rivière-du-Loup a fermé l’ensemble de ses bureaux administratifs pour la journée. La collecte des matières récupérables et organiques est annulée. De nombreuses entreprises ont fait de même. Ainsi le siège mondial de Premier Tech, les locaux louperivois de Prelco, les bureaux de Service Québec sont aussi fermés.

Le siège social de la Caisse Desjardins de Rivière-du-Loup ainsi que le Centre de services Saint-Antonin sont fermés pour la journée. Même chose dans les Basques alors que la Caisse Desjardins de l'Héritage des Basques ainsi que ses centres de services sont aussi fermés pour la journée.

De nombreux commerces ont fermé boutique pour l’avant-midi. Info Dimanche ne fait pas exception. En raison de la fermeture de l’autoroute 20, la distribution du journal et du Publi-sac est retardée.

MÉTÉO

Environnement Canada a émis ce matin un avertissement de tempête hivernale pour la région du KRTB. Des vents forts de plus de 100 km/h continuent de souffler sur les régions le long du Saint-Laurent à l'est de Québec, ce qui provoque de la poudrerie généralisée.

On prévoit encore des accumulations de neige de 5 à 10 cm pour l'avant-midi, alors qu'on en attendait une trentaine en soirée hier et cette nuit.