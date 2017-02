Dégât d’eau majeur au Manoir de l’Érable Argenté

Un important dégât d’eau est survenu, dimanche en fin de soirée, au Manoir de l’Érable Argenté, une résidence pour aînés située sur la rue Commerciale Nord, à Témiscouata-sur-le-Lac. Heureusement, aucun résident n’aurait été blessé lors de l’incident.

Le Service de sécurité incendie de la municipalité s’est rendu sur les lieux vers 23 h 15. Rapidement, les sapeurs ont procédé à l’évacuation d’une dizaine de résidents du premier et du deuxième étage, là où le dégât d’eau est survenu.

«C’est l’éclatement d’un ligne de gicleurs encastrée dans un mur qui serait en cause», a expliqué le directeur du Service incendie, Gérald Dubé. «Plusieurs résidents ont été relocalisés chez des membres de leur famille ou dans les CHSLD de Rivière-Bleue et de Saint-Louis-du-Ha! Ha!.»

Une bonne quantité d’eau se serait déversée dans les murs et plafonds de l’établissement. Depuis cette nuit, les employés sont à pied d’œuvre afin de rétablir la situation le plus rapidement possible.