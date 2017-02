Pertes de contrôle et conditions routières difficiles

Une sortie de route est survenue ce matin vers 8 h 20, dans la voie d'accès à l'autoroute 85, près du boulevard Industriel, au kilomètre 93 à Rivière-du-Loup. L'automobiliste s'en est tiré avec des blessures mineures, et son véhicule a dû être remorqué.

Les conditions routières étaient difficiles ce matin, alors qu'une épaisse couche de neige recouvrait les routes de la région. La visibilité est réduite par endroits.

Selon la Sûreté du Québec, on dénote plusieurs sorties de route, notamment sur le 1er rang à Saint-Modeste, près des rues Lafontaine et Hôtel-de-Ville à Rivière-du-Loup, de même que sur l'autoroute 20 à Notre-Dame-du-Portage.

La prudence est donc de mise partout sur le réseau routier. Les conducteurs doivent prévoir et signaler leurs manoeuvres à l'avance, et adapter leur conduite aux conditions climatiques pour éviter les accidents et les pertes de contrôle.