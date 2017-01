Violente collision à Saint-Louis-du-Ha! Ha!

Un accident majeur impliquant trois véhicules est survenu cet avant-midi, vers 9 h 30, sur la route 185 entre Saint-Honoré et Saint-Louis-du-Ha! Ha!. Selon les informations préliminaires, plusieurs des occupants seraient gravement blessés et on craindrait pour leur vie.

Au total, 6 ou 7 personnes seraient impliquées dans cet accident survenu dans une courbe à la hauteur du kilomètre 54. De nombreux patrouilleurs de la Sûreté du Québec, plusieurs équipes de paramédics (au moins cinq) et des pompiers sont sur les lieux.

La route 185 est bloquée sur plusieurs kilomètres en direction sud et le ministère des Transports du Québec (MTQ) estime que la circulation sera interrompue pour au moins 4 heures.

Selon des automobilistes présents près des lieux, la chaussée serait enneigée.

Plus de détails sont à venir.