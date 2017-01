Une résidence rasée par les flammes à Sainte-Françoise

Voir la galerie de photos

[Mise à jour] Les flammes ont complètement ravagé une résidence privée de trois étages située sur la rue Principale à Sainte-Françoise, le 31 décembre. Le bâtiment est une perte totale, mais personne n’a été blessé.

L’incendie s’est déclaré en milieu d’après-midi, vers 14 h 35. À l’arrivée des services d’urgence, une épaisse fumée s’échappait des fenêtres de la maison. Celles-ci étaient noircies et indiquaient que le feu était éclaté depuis un moment déjà dans une section de la résidence.

«Nous avons d’abord opté pour une stratégie offensive avec des hommes à l’intérieur. Mais en atteignant le niveau de l’entretoit, le brasier a pu se propager à l’ensemble de la propriété. Cela a compliqué l’intervention et nous avons donc dû changer pour une stratégie défensive», a confié le directeur du Service incendie de Saint-Jean-de-Dieu, Alain Rioux, dimanche matin après plusieurs heures de travail.

La résidence était un grand bâtiment ancien, construit en bois et isolé au bran de scie. Tout cela a favorisé l’embrasement généralisé vers 18 h 30 - 19 h. Au final, plus de 30 pompiers des casernes de Saint-Jean-de-Dieu, Trois-Pistoles, Saint-Clément et Saint-Éloi ont été dépêchés sur les lieux.

Au moment d’écrire ces lignes, il était impossible de déterminer la cause de cet incendie.

Selon M. Rioux, le propriétaire n’était pas à la maison lorsque le feu a éclaté. Des voisins, notamment ceux situés au nord de la résidence, ont été évacués en raison du risque de propagation. Personne n’a été blessé.

Notons enfin que la rue Principale a été bloquée à la circulation durant de longues heures par la SQ et le ministère des Transports pour permettre aux sapeurs d’intervenir.

Collaboration vidéo : Philippe Jean et Kathryne Chamberland