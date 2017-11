C'est jour d'élections au Québec

C'est jour d'élections aujourd'hui au Québec, alors que les citoyens sont appelés à choisir de nouveaux élus municipaux. Dans la région, de nombreuses luttes ont animé certaines municipalités, notamment Rivière-du-Loup, Témiscouata-sur-le-Lac, Dégelis et Notre-Dame-du-Portage.

Si les élections louperivoises ont donné cours à des échanges acrimonieux entre candidats, les dossiers des deux arénas à Témiscouata-sur-le-Lac et le bâtiment d’Espace Villégiature à Notre-Dame-du-Portage ont aussi été débattus par les candidats respectifs.

>> Les bureaux de vote sont ouverts de 10 h à 20 h.

Soulignons que les élections du 5 novembre constituent les premières élections à la suite de la reconnaissance des municipalités comme gouvernements de proximité, leur octroyant de nouvelles responsabilités qui vont de la gestion et la gouvernance municipale jusqu’à l’aménagement du territoire et le développement économique.

C’est dans cet esprit que le président de la Fédération québécoise des municipalités (FQM), Richard Lehoux, invite tous les citoyens et les citoyennes à se présenter à leur bureau de vote pour choisir leurs élu(e)s municipaux le 5 novembre prochain entre 10 h et 20 h.

De son côté, le directeur général des élections a lancé un appel à la population : un électeur sur deux qui vote, ce n'est pas assez! «En 2013, lors des dernières élections générales municipales, à peine 47 % des Québécoises et des Québécois ont exercé leur droit de vote. En 2009, ce taux était de 45 %. Dans les deux cas, c’est moins d’une personne sur deux qui s’est alors exprimée pour élire ses représentants municipaux, c’est loin d’être suffisant», a affirmé Pierre Reid.

Il a rappelé que les 1 105 municipalités québécoises jouent un rôle de première importance dans notre société démocratique. De fait, les municipalités administrent annuellement plus de 15 milliards de dollars, et près de 60 % des infrastructures publiques sont sous leur responsabilité. Les élus municipaux gèrent des dossiers liés à des enjeux qui ont des retombées directes sur la vie quotidienne des citoyennes et des citoyens. Ils forment le palier de pouvoir le plus près de la population.

SOIRÉE ÉLECTORALE

Info Dimanche publiera les résultats de toutes les municipalités en direct ce soir, à compter de 20 h environ, dès que ceux-ci seront rendus disponibles par le ministère des Affaires municipales. Vous retrouverez aussi la diffusion en direct de la soirée électorale dans le cadre de l'émission spéciale d'Accès Citoyen, animée par Amélie Dionne et Daniel St-Pierre.