Des piqueniques musicaux à Trois-Pistoles

La Corporation du patrimoine et du tourisme religieux des Trois-Pistoles, en collaboration avec la Ville de Trois-Pistoles, présentera quatre piqueniques musicaux gratuits durant l’été 2018.

La Corporation débute sa saison touristique 2018 par une visite de l’église, son parcours patrimonial et son histoire fantastique sur audioguides, le samedi 24 juin à compter de 9 h et ce jusqu’au 3 septembre. Une nouvelle équipe composée de Sarah Ouellet Valcourt et Angélica Cuéva vous y accueillera tout l’été.

Et comme l’an passé, afin d’animer le nouveau gazebo situé dans le Parc de l’église, la Corporation vous offrira des spectacles d’artistes locaux qui vous permettront une agréable pause piquenique en musique. Le premier spectacle aura lieu le 8 juillet, avec le chansonnier Daniel St-Pierre, accompagné de Ghislain Lavoie, Francis Leblond et Gervais Lebel, un répertoire de chansons passant par Joe Dassin, Johnny Cash, Bob Dyland, Charles Trenet et bien d’autres.

Le tout se poursuit le 21 juillet, alors que Le groupe Troïka, composé de Frédéric Lagacé, Hubert Cotton et Luc Dufour offrira des classiques dithyrambiques issus du répertoire rock anglophone et francophone des dernières décennies.

Le 4 aout, c’est au tour de Leela; ses chansons sont douces, à la fois pour les oreilles et l’âme et sa musique folk poétique rejoint tous les publics. Pour terminer, le 18 aout, «Le Swing trio», avec le clarinettiste Rino Bélanger, la saxophoniste Sophie Poulin de Courval et le guitariste Jimmy Rouleau, vous présentera de la musique jazz, swing et blues.

Tous les spectacles sont gratuits; apportez votre piquenique, votre chaise, votre couverture. Notez que le spectacle prévu le samedi est remis au dimanche en cas de pluie et annulé si la pluie est toujours au menu. On remercie chaleureusement le partenaire financier pour les concerts : la Ville de Trois-Pistoles et la Fabrique de Trois-Pistoles.