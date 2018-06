Lancement de la programmation culturelle Rivière-du-Loup en 3 actes

Les acteurs du milieu touristique et culturel de Rivière-du-Loup ont présenté le mercredi 13 juin leur programmation estivale. Rivière-du-Loup en trois actes réunit dans une seule brochure toutes les activités culturelles qui se déroulent sur le territoire de la Ville de Rivière-du-Loup.

Découvrez les spectacles pour les petits et les grands, les expositions, les activités de création et les circuits thématiques. Les organismes et les institutions du milieu louperivois ont concocté un menu varié pour vous faire passer une saison estivale inoubliable.

Les spectacles : De la Goélette au Musée du Bas-Saint-Laurent en passant par le parc Blais, l’École de Musique Alain-Caron, le théâtre de la Goélette et la chapelle St-Bartholomew, venez écouter les chansonniers, musiciens, groupes endiablés et conteurs chevronnés. À ne pas manquer : la Fête nationale au parc du Campus-et-de-la-Cité, du plaisir assuré pour toute la famille.

Les circuits : Venez découvrir l’histoire de la ville, du parc des Chutes au manoir Fraser en passant par nos églises. Des défis et des rallyes, avec ou sans GPS, vous attendent pour des randonnées beaux temps, mauvais temps; un univers à découvrir à deux pas de chez vous.

Arts visuels : Expositions thématiques, créations en arts visuels et ateliers pour toute la famille, du Musée du Bas-Saint-Laurent au manoir Fraser en passant par le marché public.

Nouveauté cette année : gardez un œil sur le guide culturel urbain, il se promènera sur les différents sites pour faire la promotion des activités. Il sera identifié par un point ? Il sera là pour répondre à toutes vos questions.

Surveillez votre publisac cette semaine et gardez votre brochure à portée de la main pour ne rien manquer des événements de l’été ! Un guichet unique vers toute l’offre culturelle pour les touristes et les citoyens.

Pour en savoir plus : consultez le site web www.rdlen3actes.com