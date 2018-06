Trois-Pistoles accueille les Petits Chanteurs du Mont-Royal

La Corporation du patrimoine et du tourisme religieux des Trois-Pistoles s’associe à la Fabrique Notre-Dame des Neiges de Trois-Pistoles pour offrir cette année, le spectacle des Petits Chanteurs du Mont-Royal, dirigé par monsieur Andrew Gray depuis 2016.

Originaire du Royaume Uni, M. Gray est aussi le directeur artistique de l’Institut choral de Montréal, du chœur de chambre Voces Boreales, et le fondateur et directeur du projet choral éducatif Sing Montréal Chante. Ce concert aura lieu le samedi 23 juin 2018, 19h30 à l’église Notre-Dame-des-Neiges de Trois-Pistoles. Le programme sera composé majoritairement de musique profane.

La Maîtrise a pour mission de donner une formation musicale avancée dans le but de former un chœur qui vient enrichir la liturgie lors des célébrations de l’Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal. La Maîtrise est composée de 210 garçons âgés de huit à dix-sept ans; de ce groupe une quarantaine seront chez nous. Ces enfants, d’origines culturelles diverses, proviennent du Montréal métropolitain.

Tout au long de l’année, on peut entendre les Petits Chanteurs du Mont-Royal à plus de soixante célébrations religieuses à l’Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal et lors de nombreux concerts. Ils participent également à plusieurs émissions de radio et de télévision, et sont régulièrement invités à se produire à l’opéra. Ils ont de plus souvent chanté à l’étranger, notamment en Corée, au Venezuela, à Cuba, aux États-Unis et dans différents pays d’Europe.

Les Petits Chanteurs du Mont-Royal ont aussi plusieurs disques à leur actif ; leur dernier est consacré aux œuvres de Vierne et Widor pour deux chœurs et deux orgues. L'année 2016 célébrait le soixantième anniversaire des Petits Chanteurs du Mont-Royal. C’est une occasion grandiose et unique de voir ces jeunes dans notre magnifique église.

Le coût des billets de concert est à prix populaire, soit 20 $ en prévente, 25 $ à la porte. Les billets sont en prévente chez Kadorama, au dépanneur Guérette et au Presbytère de Trois-Pistoles ou pour information, on appelle le 418-851-4031. Nouveauté cette année vous pouvez vous procurer vos billets en ligne sur le site : lepointdevente.com (des frais s’appliquent).