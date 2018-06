Deux sorties animées et des expositions estivales à la bibliothèque Anne-Marie-D’Amours

La Ville de Trois-Pistoles propose deux activités et différentes expositions à la bibliothèque Anne-Marie-D’Amours. L’horaire estival sera en vigueur dès le 26 juin, et ce, jusqu’au 12 aout.

Les carnets de voyage sont vieux comme le monde. Dans un entretien d’une heure le 14 juin à 18 h 30, Suzanne Déry racontera comment elle en est venue à produire des carnets de voyage, à dessiner et ajouter de la couleur, écrire. C’est surtout sa démarche qu’elle expliquera pour donner le gout aux gens de voyager et de dessiner pour leur plus grand plaisir. Suzanne Déry a passé ses étés à Trois-Pistoles, pays de ses ancêtres. Fille de marin, elle s’est découvert très tôt une passion pour les voyages, les autres cultures et les langues. Les carnets de voyage l’intéressent particulièrement depuis maintenant 10 ans. Elle en a produit plus d’une quarantaine depuis 2007, partout sur la planète.

Marie-Libellule sera à la bibliothèque pour l’heure du conte le 15 juin à 18 h 30. Adressée aux jeunes de 3 à 6 ans, l’activité est suivie d’un bricolage. Le port du pyjama est fortement recommandé. L’activité est gratuite, mais les places étant limitées, l’inscription peut se faire au comptoir de prêt aux heures d’ouverture ou encore par téléphone au 418 851-2374.

En juin et juillet, les œuvres réalisés par les membres de l’Association de personnes handicapées l’Éveil des Basques créées dans le cadre d’ateliers d’art-thérapie animés par Marie-France Pelletier seront exposées à la bibliothèque. Il est même possible de s’en procurer au cout de 20$. Les profits recueillis serviront au projet de la Maison Martin-Matte. Juin est le dernier mois pour admirer les tableaux de l’artiste-peintre Louise Morency, qui exposait depuis mai. En juillet et aout, ce sont les œuvres de Suzanne Déry qui prendront place. Différentes expositions thématiques du Réseau-Biblio du Bas-Saint-Laurent sont à la bibliothèque, tels que les mammifères marins, le jardinage, Cailloux, les chevaux ou le cirque.