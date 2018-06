Ouverture de la Maison du notaire pour l’été

La Maison du notaire de Trois-Pistoles ouvrira ses portes pour la saison estivale le 10 juin de 9 h à 17 h. Les deux galeries d’exposition accueilleront leur vernissage annuel et les activités de l’été seront dévoilées.

À la galerie Gaston Rioux, dit le seigneur seront présentées les œuvres d’Hélène Charland, Richard Fortin, Lise Bélanger, Marie-Jeanne Gagnon et France Poirier. À la galerie les 3 frères, les œuvres de Louise Morency, Jeanne D’Arc Lagacé, Murielle Lévesque, Ginette Bernard, Rita Berger, Normand Audet et Venise Gamache seront exposées. De plus, une quinzaine d’autres artistes exposent à l’intérieur de la maison.

La Maison du notaire accueillera cet été plusieurs activités dont un atelier de démonstration de peinture sur soie lors de la semaine du 8 juillet par Danièle Goyer, un camp artistique en art visuel et patrimoine pour jeunes de 8 à 11 ans du 20 au 25 aout et le lancement du livre de Lucette Côté, les Théo du Bas-du-Fleuve.