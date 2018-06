Jocelyne Michaud et Michel Bélanger à la Cour de circuit de L’Isle-Verte

À la demande générale, Jocelyne Michaud revient sur la scène de la Cour de circuit de L'Isle-Verte le 9 juin prochain, à compter de 19 h 30. Elle sera accompagnée du guitariste Michel Bélanger.

Originaire de L’Isle-Verte, Jocelyne Michaud n’a plus besoin de présentation. Avec sa voix pure et juste et précise, elle vous fera revivre les succès de Lawrence Lepage, à Charles Trenet, d’Yves Duteil à Sylvain Lelièvre, en passant par Vincent Vallières.

Résident de L’Isle-Verte depuis deux ans, Gaspésien d’origine, Michel Bélanger est le cadet d'une famille de musiciens. Avec un jeu tissé dans la nuance, la dextérité et la délicatesse, il saura donner à la voix de Jocelyne un soutien harmonieux. Les billets sont en vente au Marché des Îles ou au guichet virtuel lepointdevente.com.