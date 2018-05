Les 4 Scènes dévoilent leur programmation estivale

Les 4 Scènes, diffuseur du Témiscouata, ont dévoilé leur programmation pour la prochaine année. Outre huit spectacles faisant partie de la tournée du Réseau d’organisateurs de spectacles de l’est du Québec cet été, une trentaine d’autres évènements sont à venir au cours des prochains mois.

Le Témiscouata accueillera Kévin Parent le 13 juin à 20 h au Centre culturel Georges-Deschênes de Dégelis. Il y interprètera les chansons de son nouvel album intitulé «Kanji» et plusieurs de ses succès.

L’humoriste Alex Roy montera sur la scène du Beaulieu culturel du Témiscouata le 6 juillet à 20 h. Il y présentera un numéro de stand-up où les anecdotes sur les sujets quotidiens se succèderont.

Le gagnant de La Voix 5, Ludovick Bourgeois s’arrêtera le 10 juillet à 20 h au Beaulieu culturel du Témiscouata. Il y présentera les chansons de son premier album et quelques classiques dans une formule intime, accompagné de sa guitare.

Le groupe Sussex, composé de Blind Blake, Lionel Hampton et Tom Waits sera sur la scène du Centre Léopold-Plante de Pohénégamook le 19 juillet prochain à 20 h pour présenter, à l’aide d’un assortiment d’instruments particulier (banjo, guitare et vibraphone), des chansons imprégnées de blues, de folk et de jazz.

L’auteure-compositeure-interprète Roxane Bruneau sera au Centre Georges-Deschênes de Dégelis le 26 juillet à 20 h. Elle est à l’origine du succès radiophonique «J’pas stressée», sur son premier album «Dysphorie», qui s’est hissée en haut des palmarès.

L’artiste country Yoan offrira un spectacle intime en solo pour sa deuxième tournée. Il s’arrêtera au Centre culturel Léopold-Plante de Pohénégamook le 5 aout à 20 h. Il interprètera des succès de Johnny Cash, Waylon Jenning et Elvis Presley.

Luc de la Rochelière montera sur la scène du Beaulieu culturel du Témiscouata le 12 aout à 20 h pour présenter la poésie des chansons de son nouvel album intitulé «Autre monde» et des relectures de ses grands succès.

La programmation estivale se terminera avec un spectacle de Damien Robitaille en trio avec Marie-Christine Depestre aux voix et Fabienne Gilbert à la basse et aux voix. Cette prestation aura lieu le 15 aout à 20 h au Centre culturel Georges-Deschênes de Dégelis.

À VENIR CETTE ANNÉE

La programmation 2018-2019 des 4 Scènes promet des spectacles pour tous les gouts. On compte d’ailleurs une série de trois spectacles familiaux intitulés «Lili et virus à l’aventure». Ils seront présentés le 1er aout à 14 h à Dégelis, le 2 aout à 10 h à Pohénégamook et le 2 aout à 14 h au parc Clair Soleil de Témiscouata-sur-le-Lac. Unique ventriloque francophone au Canada, Lise Maurais maitrise cet art depuis près de 30 ans.

Le 4 aout se déroulera un spectacle du trio folkloriqe STR3TTO, formé de mandolines et de guitares au Beaulieu cuturel du Témiscouata. Le public pourra aussi voir en spectacle la novelle voix de la musique country au Québec, Guylaine Tanguay, le 18 aout à la Place Desjardins de Dégelis, un hommage au Colocs du groupe Passe-moé la puck le 8 septembre au Centre culturel Léopold-Plante de Pohénégamook, le rappeur Dramatik le 28 septembre à Pohénégamook également, «Contes en souffrance» du Théâtre Parminou le 29 septembre dans cette même salle, le spectacle du 25e anniversaire des Respectacles, derrière les succès «Amalgame» et «L’argent fait le bonheur» le 27 octobre au Beaulieu culturel du Témiscouata. L’humoriste Michel Barrette présentera son spectacle «Drôle de vie» le 2 novembre au Centre culturel Léopold-Plante de Pohénégamook.

L’auteure-compositeure-interprète Élisapie montera sur les planches du Beaulieu culturel du Témiscouata le 15 novembre. L’humoriste P-A Méthot sera également en spectacle au Témiscouata le 17 novembre au Centre culturel Georges-Deschênes de Dégelis. La région de Témiscouata accueillera également Sam Tucker, qui s’est fait connaitre à l’émission La Voix le 25 janvier au Centre culturel Georges-Deschênes de Dégelis, la troupe de danse MARVL le 16 février au Centre culturel Léopold-Plante de Pohénégamook, l’humoriste Katherine Levac le 15 mars à Pohénégamook également. À la demande générale, Yannic Bergeron sera de retour le 5 mai 2019 à 10 h au Centre culturel Georges-Deschênes de Dégelis avec son spectacle scientifique «La magie de la chimie». La programmation se termine avec un spectacle de l’humoriste Mariana Mazza prévu le 25 mai 2019 au Beaulieu culturel du Témiscouata.

Les 4 Scènes ont profité de ce lancement de programmation pour annoncer leur nouveau site web transactionnel répondant aux besoins d’une clientèle de plus en plus mobile. La programmation complète est disponible en ligne sur le site web des 4 Scènes : www.les4scenes.com/