La Cour de circuit de L’Isle-Verte dévoile sa nouvelle programmation

Plusieurs spectacles et concerts seront présentés cet été à la Cour de circuit de L’Isle-Verte. L’organisme a d’ailleurs dévoilé sa nouvelle programmation le 18 mai dernier.

Les deux premières représentations de la pièce de théâtre «Un homme et ses passions», une présentation du Théâtre populaire Desjardins de L’Isle-Verte, auront lieu à guichets fermés les 25 et 27 mai à la Cour de circuit de L’Isle-Verte. Une supplémentaire a donc été organisée le 1er juin à 19 h 30. Il s’agit d’une pièce de Maurice Dumas qu’il a mise en scène en collaboration avec Jocelyne Michaud. Le public pourra voir les comédiens André Gamache, Vicky Dumont et Victor Dionne sur la scène. La pièce originale rend hommage à un grand pionnier de L’Isle-Verte, Émilien Michaud. Il été maire de L’Isle-Verte et le premier préfet de la MRC de Rivière-du-Loup. Il a aussi été l’un des chefs de file du dossier de restauration de la Cour de circuit de L’Isle-Verte.

Le 9 juin à 19 h 30 se déroulera un spectacle de la chanteuse Jocelyne Michaud et du guitariste Michel Bélanger. Ils interprèteront plusieurs chansons du répertoire français et québécois.

Native de Saint-Tite, Cindy Bédard sera à la Cour de circuit de L’Isle-Verte pour la toute première fois le 29 juin à 19 h 30. Elle présentera les chansons de son plus récent album, «Cœur sédentaire», nommé à l’ADISQ 2017 pour l’album country de l’année.

Le dimanche 22 juillet à 13 h 30, l’auteure de Rimouski Sergine Desjardins prononcera une conférence vivante et animée pour faire connaitre Robertine Barry, native de L’Isle-Verte et première femme journaliste canadienne-française. Sa conférence sera présentée également à 19 h 30 les 27 et 28 juillet, et les 3 et 4 aout.

Le Théâtre populaire Desjardins de L’Isle-Verte présentera aussi «Robertine», une pièce de Paul Fortier, mise en scène par Denis Leblond, avec Stéphanie Pelletier et Paul Fortier les 29 juillet et 5 aout à 13 h 30.

Accompagnée de ses musiciens Peter Venne et Philippe da Silva, Nathalie Maillard offrira les chansons de son tout récent album «Les Jours longs» ainsi qu’un collier de perles du répertoire français et québécois le 18 aout. Le 31 aout,

André Thériault s’arrêtera à la Cour de circuit de L’Isle-Verte pour y présenter son spectacle Le Tour des îles. S’accompagnant de sa guitare, il interprétera avec douceur et couleur les plus grands succès de Félix Leclerc. Le quatuor Aurore, de la ville de Québec, fera un saut à L’Isle-Verte le 15 septembre dans le cadre de sa tournée québécoise intitulée «En si peu de temps». Formé d’Émile Vigneault (guitare), Philippe Bourque (piano et voix), Louis-Solem Pérot (violoncelle) et Catherine Mailloux (violon et voix), Aurore est un groupe humaniste axé sur la chanson à texte aux arrangements orchestraux classiques et aux rythmes parfois progressifs.

La Cour de circuit de L’Isle-Verte innovera le 13 octobre en organisant une soirée à micro ouvert. Ce sera l’occasion pour les talents de la région de monter sur scène et de livrer chacun une prestation d’une dizaine de minutes. Finalement, le 27 octobre, le virtuose et auteur-compositeur-interprète Raymond Allard offrira son spectacle L’Or est sur la route aux mélomanes de la région, accompagné de ses trois guitares et de son harmonica. Pour plus d’informations, communiquer avec Paul Fortier, à paulfortier@hotmail.com ou au 418-898-3000