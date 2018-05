Une première exposition à la Maison de la culture pour Xavier Labrie

L’artiste en arts visuels louperivois Xavier Labrie exposera ses œuvres jusqu’au 27 mai à la Maison de la culture de Rivière-du-Loup. Intitulée «L’Oubli», l’exposition se veut un hommage aux souvenirs et explore des thèmes touchant à la spiritualité.

Malheureusement, Xavier Labrie n’a pas pu être présent à son propre vernissage qui a eu lieu le 15 mars dernier puisqu’il était à l’hôpital à Québec et recevait une greffe de moelle le jour même. L’artiste a dû faire face à un diagnostic de leucémie myéloïde chronique l’automne dernier, alors qu’il travaillait à la préparation de son exposition. Cette annonce a penché dans la balance et influencé son processus de création.

«C’est une exposition assez personnelle, j’ai exploré les thèmes de la vie et de la mort. Quand on entend le diagnostic de cancer, on pense au pire. Mes œuvres ne sont pas morbides pour autant. J’aborde aussi la spiritualité, le temps qui passe, et qui nous est imparti, l’amour, et ce qu’on a à perdre», explique Xavier Labrie, bachelier en arts visuels de Université du Québec à Chicoutimi.

Ce dernier travaille principalement en superpositions de couches de tissus et de papiers pour créer des images et aborder des sujets universels. Beaucoup de découpage et peu de coups de pinceaux servent à former ses oeuvres. «L’Oubli» est sa toute première exposition à la Maison de la culture de Rivière-du-Loup.