Soirée bénéfice pour Patrimoine et Culture du Portage

Les voix de Geneviève Roussel et de Jocelyne Michaud, les chansonniers Bernard April et Jean Beaulieu et la relève Frédéric Gagnon au piano partageront la scène pour apporter leur support à Patrimoine et Culture du Portage pour sa soirée bénéfice le 28 avril à 20 h au Chalet des sports de Notre-Dame-du-Portage.

La chanson francophone sera à l’honneur. Patrimoine et culture du Portage est né dans la foulée des Fêtes du 150e anniversaire de Notre-Dame-du-Portage célébrées en 2006. Depuis ce temps, l’organisme poursuit trois missions : promouvoir la protection et la mise en valeur du patrimoine naturel et culturel de Notre-Dame-du-Portage, soutenir des activités à caractère culturel ou historique destinées aux résidents et visiteurs, et enfin aider les enfants de Notre-Dame-du-Portage ayant des besoins spéciaux dans le cours de leur éducation avec le Fonds Noël-Lizotte.

Les billets sont en prévente au cout de 20$ et de 25$ la journée du spectacle. Pour plus d’information et achats de billets : 418-862-3995.