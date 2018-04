10 artistes du KRTB à Trois-Pistoles en chansons

Les 7 et 8 avril derniers, quatre juges possédant plusieurs années d’expérience dans le domaine de la musique et de la chanson ont sélectionné à Drummondville, les 127 demi-finalistes qui participeront à la 12e édition de Trois-Pistoles en chansons du 6 au 8 juillet et du 13 au 15 juillet prochain.

Dix artistes proviennent de la région du KRTB. «Une très bonne moyenne pour la région puisque nous n’avons reçu que 16 candidatures de notre région», a mentionné Éric Côté, directeur.

Ces 10 artistes de la région sont : Laurence Duguay, 12 ans, de Cacouna; Elia Allard-Marsot, 14 ans, de l’Isle-Verte; Rosalie Voyer, 16 ans, de Saint-Pascal; Amélie Langlois, 20 ans, Rivière-du-Loup; Anthony Martin, 24 ans, de Sainte-Anne-de-La Pocatière; Guillaume Leclerc, 35 ans, de La Pocatière; Simon Fournier, 39 ans, de Saint-Mathieu-de-Rioux; Katrina Bélanger-Cayouette, 15 ans, de La Pocatière; Laurie St-Pierre, 39 ans, de Pohénégamook; Hugo-Bernard Lord, 30 ans, de Rivière-du-Loup.

Vous pourrez découvrir et écouter les 127 demi-finalistes dès le 25 avril prochain en allant sur www.canalartistes.com et cliquer sur l’onglet «Ecoutez les demi-finalistes».

Pour une 4e année consécutive, Trois-Pistoles en chansons se déroulera sur le site du Camping KOA Bas St-Laurent en face du lac Saint-Mathieu. Les billets pour les 6 spectacles de demi-finales et les 4 spectacles de grande finale seront en vente à partir du 15 juin au cout de 20 $ / spectacle. Un forfait pour toute la durée du festival est également offert au cout de 80 $ / fin de semaine. Pour plus d’informations, communiquez avec Éric Côté, directeur de l’évènement, au 418 963-6333.