Aline Bernier Jean publie son livre «Sommes-nous Métis?»

L’auteure Aline Bernier Jean présente le fruit de son travail et invite la population à découvrir la généalogie de trois grandes familles soit les Athanase, Nicolas et Launière.

Elle a travaillé durant une trentaine d'années comme secrétaire dans une école de la région du Bas-Saint-Laurent. Depuis sa retraite, une passion est née. «J'ai commencé la généalogie d'une famille amérindienne et j'ai découvert une petite partie d'un peuple qui a côtoyé, pendant des décennies, une grande partie de la région du Bas-Saint-Laurent», explique-t-elle.

Nous pouvons retrouver un peu de leur histoire, mais leurs noms sont ignorés. Sans avoir la prétention de tous les nommer, Aline Bernier Jean sait désormais qu’il n’y a rien d’impossible avec beaucoup de recherche et de patience.

«Le jour où j’ai eu l’idée de faire la généalogie d’une famille Malécite, j’étais loin de m’imaginer que cela m’amènerait aussi loin. Le gout d’en faire plus s’est intensifié et j’ai eu le désir de mettre des noms sur des visages sans nom. Une mosaïque, voilà comment je définis ce travail, comme une grande fresque où il faut y ajouter et assembler des morceaux, pour les uns c’est plus facile, pour les autres c’est plus ardu; et il faut se rendre à l’évidence qu’il manquera des morceaux.» Cette recherche touche d’ailleurs plusieurs familles des secteurs de Rivière-du-Loup et Cacouna.

Sans être généalogiste de formation, Mme Bernier Jean est habitée d’une grande curiosité. Elle invite les lecteurs à poursuivre la mosaïque qu’elle a commencée, puisque selon elle, il y a toujours place à la recherche.