Choco-philo, bateaux, art-thérapie et poésie à la bibliothèque Françoise-Bédard

Alors que le printemps se pointe à peine sur la région, la Bibliothèque Françoise-Bédard offre ces prochains jours quatre activités qui permettront de patienter jusqu’à ce que la douce saison arrive.

Ce jeudi 15 mars à 19 h, la conférence-atelier «Découvrir l’art-thérapie» est au programme, dans le cadre des soirées Par ici les jeudis. Une occasion pour les parents, les éducateurs et les enseignants de découvrir et de s’initier à cette approche thérapeutique, fondée sur certains principes de la psychologie et des arts visuels, avec une art-thérapeute bas-laurentienne, Marie-France Pelletier.

Les samedis 17 et 24 mars, les jeunes de 6 à 12 ans sont pour leur part invités à venir participer à une initiation à la pratique philosophique avec l’activité choco-philo. Courts ateliers et discussions animées autour d’un chocolat chaud sont au programme, au coût de 10 $ par enfant pour les deux ateliers.

Ce dimanche 18 mars, petits et grands sont conviés à venir décorer une roche avec couleurs et mots d’amour, à l’occasion de la Journée mondiale de la poésie. Les créations seront exposées pendant une semaine à la bibliothèque. Les participants peuvent apporter leur propre roche ou en choisir une sur place.

Des maquettes de bateaux seront exposées dès le 23 mars : les célèbres Bluenose, les trois caravelles de Christophe Colomb et la Licorne de Tintin seront livrés à la curiosité des regards. Ces réalisations de M. Gilbert Plourde seront exposées pour une semaine en biblio.