Présentation de la pièce de théâtre «Pour femmes seulement»

Les productions Scènic’Arts en collaboration avec le programme arts étude de l’école secondaire de Cabano présentent «Pour femmes seulement» les 16 et 17 mars de Raymond Villeneuve à l’auditorium de la polyvalente située à Témiscouata-sur-le-Lac, secteur Cabano, à 20h.

Dans une mise en scène de Yves Rousseau avec la distribution de «Pour femmes seulement»: Annie Desrochers, Andréa Gagnon, Naomie-Jade Pelletier, Marie Tardif et Kate Monosiet. Les profits de la pièce seront divisé en parts égales entre le programme art étude de l’école secondaire de Cabano et Les productions Scènic’Arts, organisme à but non lucratif dont les fonds recueillis serviront à produire de nouvelles productions scéniques venant en aide aux groupes du Témiscouata désirant réaliser de nouveaux projets.

SYNOPSIS

Judith (femme de Pierre) psychologue et féministe jusqu’au bout des ongles, accepte d’animer une fin de semaine de thérapie pour femme. Cependant, elle ne mettra pas très longtemps pour comprendre qu’elle et les autres participantes ont été piégées par les hommes de leur vie qui leur demandent de suivre une thérapie conjointe. Chercheront-elles à se venger ou accepteront-elles la proposition des hommes? Pour information ou réservation: 418-899-6221