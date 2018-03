Un mois de mars animé pour la Bibliothèque Anne-Marie-D’Amours

La Ville de Trois-Pistoles invite la population à participer à plusieurs activités à la Bibliothèque Anne-Marie-D’Amours en mars avec la semaine de relâche et les quatre projections proposées dans le cadre du 20e anniversaire du Rendez-vous de la Francophonie, en collaboration avec l’ONF.

Dans le cadre de la semaine de relâche, du 5 au 9 mars, la bibliothèque propose aux jeunes différentes activités, toutes gratuites.

On commence le 5 mars avec un atelier-découverte sur la guitare basse avec le pistolois Guillaume Côté-Philibert. Il sera aussi possible de faire quelques notes sur deux basses de quatre cordes et une basse de cinq cordes. Le 6 mars, dès 14 h, c’est une projection ONF variée pour les jeunes de 7 à 12 ans qui est prévue. Avec du pop corn à grignoter, les jeunes pourront savourer 12 courts-métrages présentant des sujets variés tels que des portraits d’artistes, le renard roux et le mouflon d’Amérique, en passant par la fabrication des chips et des biscuits à l’avoine et l’escalade sur glace.

Le 7 mars, toujours à 14 h, rendez-vous avec Marie-Libellule pour une heure du conte spéciale animaux et printemps. S’adressant aux jeunes de 7 à 12 ans, l’activité est gratuite, mais il faut s’inscrire au préalable en composant le 418-851-2374. Le 8 mars, de 14 h à 15 h, Yvan Charrette sera sur place pour présenter un atelier de peinture à l’acrylique sur toile. Les participants n’ont qu’à apporter un sarreau ou tablier et le matériel sera fourni sur place (toile, peinture et pinceau). Les places sont limitées à 10, il est nécessaire de réserver au 418-851-2374. La semaine se conclura le 9 mars, de 13 h 30 à 17 h avec les jeux en folie, où vous pourrez jouer entres amis. Exceptionnellement, la bibliothèque sera ouverte le lundi et jeudi après-midi entre 13 h 30 et 16 h, en plus de l’horaire régulier.

Pour souligner le 20e anniversaire du Rendez-vous de la Francophonie, quatre projections auront lieu à la bibliothèque en mars, soit Des «femmes inspirées et inspirantes» suivie d’une discussion avec une intervenante du Centre-Femmes Catherine-Leblond le 1er mars, «L’amour, toujours l’amour!» le 15 mars (10 ans et plus), «Cinéma d’animation» le 22 mars et« Pour l’amour de mes grands-parents» le 29 mars. Toutes les projections débutent à 18 h 30 et s’adressent à un public de 8 ans et plus.