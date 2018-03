Atelier de création avec l’artiste Pilar Macias au Musée pendant la relâche

Le Musée du Bas-Saint-Laurent propose un atelier de création avec l’artiste Pilar Macias pendant la semaine de relâche le mercredi 7 mars à 14 h. L’artiste présentera son exposition «Joyeuse itinérance» aux jeunes présents et parlera de sa démarche artistique et photographique.

Les enfants pourront ensuite utiliser des photographies comme matière et créer des œuvres originales en s’inspirant du travail de Macias. Ils auront aussi l’occasion de se faire photographier lors de l’atelier. Il s’agit d’une belle activité créative à faire en famille et d’une occasion pour les enfants d’entrée en contact avec une artiste professionnelle. Pour information et inscription : 418 862-7547 poste 1000 ou musee@mbsl.qc.ca.

JOYEUSE ITINÉRANCE

À l’été 2017, Pilar Macias sillonne le territoire du Bas-Saint-Laurent avec son chapiteau portatif et son appareil-photo. À l’aide des portraits réalisés, elle crée une véritable mosaïque reflétant le dynamisme et les spécificités de nos communautés. L’exposition est présentée jusqu’au 11 mars au Musée du Bas-Saint-Laurent.