Visite de la spécialiste du fléché Yvette Michelin à Notre-Dame-du-Portage

Patrimoine et Culture du Portage accueillera Yvette Michelin, spécialiste du fléché, formatrice, conférencière, auteure le 25 février à 14 h à la sacristie de Notre-Dame-du-Portage. Elle entretiendra les visiteurs sur les mythes et réalités de la ceinture fléchée.

Depuis plus de quarante-cinq ans, Mme Michelin partage son savoir-faire d’une technique patrimoniale, unique au Québec, crée par les Canadiens-Français dans la deuxième moitié du XVIII siècle et qui est transmise de génération en génération.

Elle a partagé ses savoirs partout dans le monde, et même jusqu’au Japon. Récipiendaire de nombreux prix, elle a reçu le Prix du Patrimoine de la Ville de Québec en 2013, catégorie porteurs de tradition. Elle est aussi une personne impliquée dans les associations qui mettent en valeur le patrimoine dont la Société québécoise d’ethnologie. De plus, elle a écrit «Fléché traditionnel et actuel; l’art du fléché québécois de la ceinture à la parure» pour faire en sorte de perpétuer cette tradition tout en actualisant cet art. Pour plus d’information : 418-862-3995.