Revoyez la performance de Geneviève Roussel à l’émission Ici on chante

La chanteuse louperivoise Geneviève Roussel est revenue, il y a un peu moins de 2 semaines, d’une expérience inoubliable en compagnie de Véronic DiCaire en France. Voici leur version de la chanson «Un peu plus haut, un peu plus loin», enregistrée pour l’émission Ici on chante ! de Radio-Canada. La capsule a été mise en ligne, vendredi soir, sur les réseaux sociaux.

Cette expérience d’une vie a été possible en participant au concours «Chantez en duo avec l’une des voix de Véronic» organisé dans le cadre de l’émission télévisée. La performance studio a été enregistrée quelques jours avant le départ, le 23 novembre, à Montréal, mais ce n’est que ce vendredi 15 décembre qu’elle a été diffusée à la télévision.

Véronic DiCaire imite la voix de Céline Dion, alors que la Louperivoise interprète la partie de Ginette Reno, à l’image de la prestation qui a eu lieu sur les plaines d’Abraham. En moins de 12 heures, la vidéo a été visionnée plus de 4 500 fois.

Geneviève Roussel a commencé à prendre des cours de chant à la fin de l’année 2010. Au départ attirée par le chant classique, elle s’est peu à peu dirigée vers un répertoire populaire. Elle a participé au cours des dernières années à plusieurs concours de chant dans la région, dont Trois-Pistoles en chansons (4e en 2014), Propulse ta voix à Saint-Alexandre-de-Kamouraska (2e place en 2014), la Voix du web, et le Festival-concours de musique de Rivière-du-Loup et de la région du Bas-Saint-Laurent (médaille d’or en 2016, chant classique solo).