Un tout nouveau tournoi d’improvisation louperivois

C’est du 1er au 3 décembre que Rivière-du-Loup accueillera la première Coupe Romanesque, un tout nouveau tournoi d’improvisation civil, dans une formule unique. Cet évènement se déroulera à la fois dans le Foyer et la salle Bon-Pasteur de la Maison de la culture de Rivière-du-Loup.

Pour l’occasion, dix équipes de partout au Québec prendront part à cet évènement. L’équipe locale, les Grands Ducs, est officiellement dans la compétition. La formule, un concept louperivois, permettra aux participants de vivre l’expérience d’improviser en solo face à une équipe de cinq improvisateurs. À ce sujet, Marc-Olivier Dugas-Pelletier, organisateur en chef de l’évènement résume sa vision. «La formule 5 contre 1, c’est transformer un match d’impro traditionnel en une joute très relevée et remplie de surprises. Les équipes participantes ont beaucoup d’expérience de scène, donc chaque match devient unique et le défi du joueur solo nous motive à venir voir l’ensemble des matchs. Bref, c’est une formule à découvrir et que nous avons testé avec succès en 2013.»

C’est 33 matchs qui seront ainsi présentés au public bas-laurentien à partir du vendredi, 20 h, jusqu’au dimanche à 13 h. L’horaire complet du tournoi est affiché sur la page Facebook de la Coupe Romanesque. La captation vidéo des matchs sera également effectuée, en plus de la diffusion en direct sur internet, grâce à un partenariat avec MAtv Bas-Saint-Laurent. Les billets sont en vente dès maintenant en ligne, via lepointdevente.com, ou auprès de Marc-Olivier Dugas-Pelletier.