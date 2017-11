La microbrasserie le Secret des Dieux, en collaboration avec la bibliothèque le Grenier aux livres, la Ville de Pohénégamook et les écoles du Transcontinental invite les gens au lancement du livre «Ponik, le monstre du lac».

Cet ouvrage de l’auteure Martine Latulippe et de l’illustrateur Fabrice Boulanger contribue sans l’ombre d’un doute à conserver bien vivante la mystérieuse légende de Ponik.

Pour l’occasion, les gens sont invités à la microbrasserie le 9 novembre pour un 5 à 7 où l’auteure et l’illustrateur seront présents pour une lecture publique, une dédicace et bien sûr, un brin de jasette avec vous. La bibliothèque le Grenier aux livres de Pohénégamook sera présente avec un kiosque et le livre vedette sera en vente.