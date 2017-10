La Culture en bouchées présente «Nos territoires» d’Annette Albert

Le Café du BeauLieu culturel du Témiscouata invite la population à la Culture en bouchées le 3 novembre. Dès 17h, l’évènement soulignera le vernissage des œuvres d’Annette Albert, artiste verrière.

Proposant comme à chaque fois des bouchées cuisinées avec des produits du terroir régional, le repas sera servi vers les 18h. La réservation des billets est obligatoire. L’exposition «Nos territoires» contient des œuvres qui proposent une interprétation particulière de la structure de paysages bas-laurentiens, tant maritimes qu’urbains.

Il s’agit d’œuvres originales de verre thermoformé, de facture contemporaine, inspirées de photographies imprimées sur base de métal réalisées dans la région. L’exposition sera montée jusqu’au 1er février 2018 à l’intérieur de l’espace café du BeauLieu Culturel du Témiscouata.

Reconnue comme artiste verrière professionnelle, Annette Albert est membre du Conseil des métiers d’art du Québec, du Glass Art Association of Canada ainsi que de Métiers d'art/Bas-St-Laurent, des centres d'artistes Caravansérail et Vaste et Vague. Sa démarche artistique s’oriente sur la recherche et l’utilisation du verre thermoformé sous plusieurs formes, pour créer des textures et des reliefs dans la lumière et la transparence.

L’exposition «Nos territoires» comprend ses œuvres et des photographies réalisées par son conjoint, toutes captées dans la région et qui représentent une indéniable source d’inspiration pour sa pratique.