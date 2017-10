La créativité à l’honneur au Cégep de Rivière-du-Loup

Innovation, originalité, nouveauté…les esprits créatifs s’échaufferont du 6 au 10 novembre au Cégep de Rivière-du-Loup. Pour une 2e année, la Semaine des arts et du design permettra aux étudiants en art de collaborer, travailler ensemble, au bien de projets communautaires.

Lancée l’année dernière, cette idée novatrice au Québec permettra cette fois à plus de 140 élèves des programmes Graphisme, Design d’intérieur et Arts visuels, de rassembler leurs connaissances et de viser un but commun. L’évènement se déroulera sous le thème «La créativité au service de la communauté».

Formées d’une dizaine de créateurs issus de niveaux et de disciplines différents, les équipes travailleront sur des projets qui seront présentés lors du lancement officiel le 31 octobre. L’an dernier, les étudiants avaient mis leurs efforts sur la revitalisation du Carrefour du Cégep, sur le design d’une maison dédiée aux adultes autistes et sur le visuel d’une pièce de théâtre pour le Théâtre Le Toc.

«Le marché du travail dans lequel vont œuvrer les diplômés est en mouvement. Les professionnels vont être amenés à collaborer, notamment sur des équipes multidisciplinaires, dans leur travail quotidien. Cette semaine, c’est une opportunité développer de nouvelles compétences et de se préparer aux défis qui se présenteront à eux», souligne Nadia Morin, responsable de coordination au Département des arts et membre du comité à l’origine du projet.

Les étudiants formeront leur groupe et ils seront invités à prendre en charge leur projet de A à Z. Les enseignants, spécialistes, seront disponibles au besoin. «Les programmes du Département des arts sont aujourd’hui très spécialisés. L’objectif est aussi de sortir un peu du cadre scolaire et de permettre aux élèves d’avoir un moment où ils peuvent mettre leurs acquis en commun et apprendre les uns des autres», a ajouté Mme Morin.

ATELIERS ET CONFÉRENCES

Pour cette semaine bien spéciale, les cours des trois programmes seront fusionnés. Seule la formation générale est toujours en vigueur. Les étudiants auront cependant la chance d’assister à des conférences et à participer à des ateliers pratiques donnés par des enseignants, mais aussi des professionnels multidisciplinaires invités.

«L’an dernier, les étudiants ne savaient pas vraiment à quoi s’attendre, mais ils ont rapidement été pris au jeu. Cette année, il y a vraiment un bel engouement, c’est intéressant.»

Le travail des étudiants et étudiantes sera présenté lors d’un vernissage, le vendredi 10 novembre, dès 16 h, dans les salles d’exposition du Cégep de Rivière-du-Loup. Toute la population est invitée à venir faire un tour. Le programme en Arts, lettres et communication sera aussi mis à contribution, puisqu’une petite équipe responsable des communications sera formée.

Les personnes qui désirent suivre ce marathon créatif pourront également le faire grâce à la page Facebook @semainead et à l’horaire qui y sera déposé. Si des places sont disponibles, le public pourra aussi assister aux conférences.