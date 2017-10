Lancement du livre «Affronter la tempête» d’Odile Malenfant

C’est le mercredi 25 octobre, à l’Hôtel Universel, salle Kamouraska de 19 h à 21 h, qu’aura lieu le lancement du livre d’Odile Malenfant de Saint-Arsène, «Affronter la tempête».

Diplômée en multimédias, elle a toujours voulu écrire. La maladie qu’elle a dû traverser lui en a donné l’opportunité.

«Affronter la tempête» est un récit émouvant, sincère et positif. À l’aube de ses 21 ans, elle reçoit un diagnostic comme une tonne de briques, le cancer l’habite. L’auteure amène son lecteur entre ses rendez-vous médicaux, ses nombreux traitements et sa vie quotidienne qui doit continuer malgré tout. D’un ton assuré, avec une touche d’humour, elle démontre sa détermination à gagner la bataille. Très bien entourée de sa famille et de ses proches, elle livre un combat de tous les instants contre cet ennemi impitoyable qui l’assaille violemment.

Elle résume son combat quotidien en disant : «il ne faut jamais abandonner. Bien sûr que certains cas font exception à cette règle. Il y a toujours une lumière au bout du tunnel. Pour y parvenir, il faut avancer et regarder droit devant, malgré les séquelles».

L’éditrice de La Maison HG, Ginette Hudon, ne tarit pas d’éloges au sujet du livre de Mme Malenfant. «Affronter la tempête est un livre percutant et rempli d’espoir. Le témoignage vibrant de l’auteure et ma rencontre avec elle autour d’un café m’ont convaincu que nous devions partager sa belle victoire contre ce cancer qui a chamboulé sa vie de jeune femme».

Son témoignage se veut une source d’espoir pour tous ceux qui seront touchés de près ou de loin par la maladie.