Le Centre Culturel Berger dévoile son Mur des célébrités

Dans le cadre des festivités entourant son 50e anniversaire, le Centre Culturel Berger a dévoilé, le 28 septembre, la réalisation du Mur des célébrités, un legs à la communauté qui vient clôturer le 50e anniversaire. Cette œuvre permettra de se commémorer le passage d’artistes marquants de la scène québécoise, canadienne et/ou internationale.

On y retrouve les artistes qui sont, ou ont été significatifs, pour le public de la région, de par le nombre de fois où ils ont présenté des spectacles dans la salle du Centre Culturel Berger, ou encore les artistes qui se sont démarqués de façon notoire dans leur discipline et qui sont venus présenter un ou des spectacles à la salle Alphonse-Desjardins. Finalement, une attention particulière a été portée aux artistes originaires de la région et qui ont fait carrière, dans les arts de la scène, au Québec, au Canada ou à l’international.

Cette activité venait clôturer les festivités entourant le 50e anniversaire du Centre Culturel Berger, mais marque aussi le début des 50 prochaines années qui seront empreintes d’une nouvelle tradition.