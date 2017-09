Les Journées de la culture à la Maison du notaire

Les Amis de l’art tiendront une activité d’échange et de discussion sur les tableaux exposés à la Maison du notaire de Trois-Pistoles le 30 septembre de 14 h à 15 h. Mélanie Rioux, enseignante en histoire de l’art, guidera cette visite afin d’apprécier les œuvres des artistes exposants.

Le dimanche 1er octobre, entre 14 h et 16 h, il y aura des démonstrations de faux-vitrail par Jeanne D’Arc Lagacé et de finition d’une toile en d’art textile à la machine à coudre par Lise Bélanger. Il sera possible de voir sa toile l’éléphant qui a remporté une bourse aux États-Unis dernièrement. Un atelier de confection de bijoux pour les enfants sera également au programme par Jade Lévesque. Toutes ces activités sont gratuites et ouvertes à tous.