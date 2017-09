Littérature et contes en musique avec le trio Du beau monde

C’est dans la foulée d’une résidence de création avec le metteur en scène Marc-Olivier Dugas Pelletier que le trio Du beau monde se produira en spectacle le jeudi 28 septembre à la salle Prelco de l’École de musique Alain-Caron de Rivière-du-Loup dès 20 h et le samedi 30 septembre à la Forge à Bérubé de Trois-Pistoles.

Les prestations de Du beau monde se composent de poèmes, de chansons et de contes originaux accompagnés de musique dub. Ce style issu du reggae se construit à partir d’échantillonnages, de séquences préenregistrées et de divers instruments électroniques et conventionnels (basse, claviers, mélodica, percussions, clarinette) afin de proposer des ambiances sonores qui mettent en valeur les textes.

Pionnier de cette approche au Québec, André Vander a collaboré avec Michel Vézina pendant plusieurs années, ce qui les a amenés à monter de nombreux spectacles dans plusieurs villes ici et à l'étranger, de Montréal à Dakar, avec des artistes comme Richard Desjardins, Dany Laferrière, Marie-Jo Thério, Sophie Clément et Jim Corcoran.

Ce projet est rendu possible grâce au Conseil des arts et des lettres du Québec en collaboration avec l’École de musique Alain-Caron, le Théâtre du loup de Cambronne et Sparages.