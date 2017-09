Chanson française à la Cour de circuit de L’Isle-Verte

De Piaf à Renaud, en passant par Barbara et Gainsbourg, Marilie Bilodeau et Olivier Martin invitent les spectateurs à venir redécouvrir les chansons les plus marquantes de la chanson française à l’occasion d’un spectacle qui aura lieu le samedi 23 septembre, à 19 h 30, à la Cour de circuit de L’Isle-Verte.

Les deux auteurs-compositeurs-interprètes de la région glisseront quelques pièces de leur répertoire personnel au cours de ce spectacle aux effluves des cabarets et des boites à chansons de la France d’après-guerre.

Marilie Bilodeau, c'est la réincarnation de la France des années 50-60, un concentré des Brassens, Aznavour, Barbara et Brel. Olivier Martin est un guitariste doué et sensible. Il enseigne à l’École de musique de Rivière-du-Loup.

Les billets sont en vente au Marché des Îles de L’Isle-Verte et au guichet virtuel lepointdevente.com. Il est également possible de réserver au 418-898-3000.