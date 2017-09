Création d’une œuvre collective à Dégelis pour les Journées de la culture

Dans le cadre des Journées de la culture qui auront lieu du 29 septembre au 1er octobre, les citoyens de Dégelis sont invités à prendre part à l’activité «Un coup de pouce».

Organisée par la bibliothèque municipale de Dégelis, conjointement avec d’autres organismes de la municipalité, une journée d’activités aura lieu le 29 septembre de 13 h à 19 h 30 à la bibliothèque municipale.

Lors de cette journée d’activités, chaque citoyen, enfant ou adulte, est invité à venir laisser son empreinte de pouce sur une murale qui sera affichée sur le bâtiment de la bibliothèque municipale de Dégelis démontrant ainsi l’implication communautaire et la solidarité de notre milieu. Cette création sera supervisée par Gabrielle Gendron, artiste en arts visuels de Dégelis.

Plusieurs activités se dérouleront en simultané dont une exposition de livres en lien avec le patrimoine culturel du Québec et une exposition de photos d’archives du patrimoine de Dégelis. De plus, Véronique Bilodeau, lauréate de la catégorie auteur-compositeur-interprète du Tremplin 2013, sera présente pour accompagner musicalement cette journée d’activités et il y aura un souper de servi sur place.

Pour plus d’information au sujet de ces activités, communiquez avec Gertrude Leclerc au 418 853-3433 ou Chantal St-Laurent au 418 853-3233.