Le patrimoine maritime du Kamouraska en vedette pour les Journées de la culture

Les Journées de la culture auront lieu les 29 et 30 septembre prochains au quai de Rivière-Ouelle et s’inspireront du patrimoine maritime du Kamouraska.

Le coup d’envoi sera donné le vendredi soir lors d’un 6 à 8 auquel toute la population est invitée. L’anguille sera mise en valeur lors des journées, notamment avec la sortie d’interprétation et de dégustation prévue le vendredi soir et l’installation «Anguille sonore» du samedi.

«L’anguille occupe une place de choix dans notre patrimoine et les Journées de la Culture serviront à attirer l’attention sur cette pratique qui a marqué et marque encore notre histoire», affirme le préfet Yvon Soucy. Un clin d’œil sera aussi fait en regard à l’exposition virtuelle sur l’anguille réalisée par le Musée de la mémoire vivante de Saint-Jean-Port-Joli.

Le samedi 29 septembre, une multitude de découvertes et d’activités sont aussi au programme; interprétation de l’anguille, animation clownesque avec Loïc Breuzin le flibustier flamboyant, atelier de création «Moduler le paysage» avec Émilie Rondeau, fresque collective avec Marie-Chloé Duval, atelier «Naviguer en musique» sur une toile avec Sophie Poulin de Courval, exposition participative sur l’avenir de la chapelle «ITA MISSA EST» et exposition des créations et du savoir-faire des Fermières du Kamouraska.

«C’est une occasion parfaite pour animer et mettre en valeur le secteur du quai à la Pointe-aux-Orignaux, qui demeure sans contredit, un lieu mythique au Kamouraska. Nous espérons accueillir un grand nombre de visiteurs pour célébrer le patrimoine maritime de notre région», souligne Andrée-Anne Patry, agente de développement de Rivière-Ouelle, qui se réjouit de la venue des Journées de la Culture.