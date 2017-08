«Les archives acadiennes» à la Vieille Gare

Le mardi 5 septembre à 19 h, la Vieille Gare de Rivière-Bleue vous invite à sa quatrième activité des Mardis de la Gare avec Lise Pelletier, directrice des Archives acadiennes, à l’Université du Maine à Fort Kent.

«Le mot archives évoque souvent de grandes salles noires remplies d’étagères où s’entassent des objets ou documents pleins de poussière. Eh bien, détrompez-vous! Les Archives acadiennes de l’Université du Maine à Fort Kent regorgent de plus de 450 collections : photographies, cartes géographiques, histoire orale, documentaires, journaux intimes, registres de paroisses, grands livres de magasins, cartes funéraires, pour n’en nommer que quelques exemples. Le centre des archives de Fort Kent est plus qu’un entrepôt de documents précieux. Il est aussi un centre de ressources à propos du Grand Madawaska, incluant aujourd’hui le nord-ouest du Nouveau-Brunswick, le haut St-Jean du Maine et le comté de Témiscouata au Québec. Et bien plus encore», nous dit Lise Pelletier.

Vous voulez en savoir plus sur l’Acadie et son histoire qui est aussi la vôtre? Mme Pelletier saura vous mettre au fait.