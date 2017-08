L’événement Reg'Art en Couleurs de retour à Kamouraska

L’événement Reg'Art en Couleurs revient cette année encore et aura lieu les 2 et 3 septembre prochain au coeur du village de Kamouraska, pendant la fin de semaine de la fête du Travail.

Une dizaine d’artistes du groupe Reg'Art seront à l’œuvre sous le chapiteau près de l’église et de leur galerie d’art située dans la sacristie de l’église de Kamouraska depuis deux ans. Ce regroupement d’artistes existe depuis 19 ans maintenant et que son nom vient de «art» pour artistes et «reg» pour région. Leur galerie d’art est ouverte tous les jours, de 10 h à 17 h, jusqu’au 4 septembre inclusivement et l’entrée est libre. L’événement Reg’Art en Couleurs vient clôturer la saison estivale. Pour informations : 418 856-2589.