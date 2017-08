The Steady Swagger et Bad Uncle sur les planches du BeauLieu culturel

Une soirée des plus festives se prépare au BeauLieu culturel du Témiscouata avec deux spectacles, soit ceux de The Steady Swagger et Bad Uncle, le jeudi 10 aout, dès 20h.

Au cours des six dernières années, The Steady Swagger a élaboré son style unique de raconteurs folk, ancré dans une base solide de rock and roll. Leur son combine un mélange énergique de folk théâtral, ponctué de surf rock, jazz, chants marins et de blues graveleux. Quant à Bad Uncle, ce groupe montréalais a été formé en 2007 en tant que duo, jouant de la poubelle, de l'accordéon et de la basse de pied. Depuis lors, il a traversé de nombreuses variations qui l’ont transformé.

Les personnes intéressées pourront se procurer des billets au BeauLieu Culturel et à l’épicerie écologique, Amarante, au 763 A, rue Commerciale Nord, Témiscouata-sur-le-Lac, quartier Cabano. Le BeauLieu culturel se trouve au 2448, rue Commerciale Sud, à Témiscouata-sur-le-Lac.