Un spectacle de grandes marionnettes au Parc des chutes

C’est le samedi 12 août prochain que sera présenté gratuitement, par l’organisme Voir à l’est, art contemporain, le spectacle de grandes marionnettes ayant pour titre: La Société d’Chiffon.

Il s’agit d’un spectacle poétique, multidisciplinaire, de type théâtre de rue, destiné à une clientèle familiale. À la suite d’un atelier de bricolage d’objets qui aura lieu à 13 h au Marché public Lafontaine, appelés à intervenir durant le spectacle, le public sera invité à prendre part à une marche festive qui partira à 13 h 45 du marché public vers le verger du Parc des chutes pour le début du spectacle, prévu vers 14 h.

La Société d’Chiffon est un spectacle engagé et propose un discours sur l’environnement, la différence et les solutions envisageables pour améliorer les rapports humains dans la société. Le tout sera dirigé de manière humoristique par un Loup-Bonimenteur, interprété par Tommy Lavoie, comédien et improvisateur d’expérience. L’allégorie racontée permettra de présenter la société mystérieuse qu’est la Société d’chiffon, tout en faisant écho à notre société actuelle.

Des musiciens, Bastien Banville et Mathieu Moon, et saltimbanques, Karianne Bastille et Élise Vaillancourt, donneront une touche animée et festive à l’événement, en créant le pont entre la scène et le public. Les marionnettes ont été conceptualisées par Olivier Blot, Michel Lagacé, Isabelle Castonguay et Youri Blanchet, quatre artistes de la région et seront manipulées par Alyssa Symons-Bélanger, Wendy Lebon et Louis-Philippe Gélineau Busque.

Le texte a été improvisé au départ par les idées collectives de Michel Lagacé, Isabelle Vaillancourt, Olivier Blot et Marie-Amélie Dubé. Puis, Tommy Lavoie a repris le texte en le remodelant pour lui donner sa forme finale.