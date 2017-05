Une délégation de 54 participants à Secondaire en spectacle

La délégation bas-laurentienne qui participera au 17e Rendez-vous panquébécois de Secondaire en spectacle est composée de 54 participants : 27 lauréats, 3 animateurs, 8 jeunes journalistes, 3 jeunes techniciens, 3 participants libres, 9 accompagnateurs et 1 chef de délégation.

Le plus grand rassemblement d’artistes amateurs au Québec se déroulera à Sorel-Tracy, dans la région de la Montérégie, du 1er au 4 juin. Environ 800 participants sont attendus pour l’évènement.

Les lauréats du Bas-Saint-Laurent «bruleront les planches» le vendredi et le samedi soir. Ils partageront la scène avec plusieurs autres régions. À cette étape, les lauréats vivront une expérience de scène sans le stress d’un concours.

Quant aux jeunes journalistes bas-laurentiens en provenance de l’école secondaire de Dégelis, de l’école secondaire de Cabano, de l’école secondaire Chanoine-Beaudet de Saint-Pascal et de l’école du Mistral de Mont-Joli, ils couvriront toutes les activités.

Le vendredi 2 juin se produiront les élèves de l’École secondaire du Transcontinental avec le numéro de musique «Y’en aura», l’École secondaire de Rivière-du-Loup avec le numéro musical «La liste de Schindler» et l’École secondaire de Dégelis, avec les numéros de musique «Faut pas se fier aux apparences» et «Désenchantée». Deux jeunes techniciens de Cabano et Rivière-du-Loup participeront aux prestations le 2 juin.

Le Rendez-vous panquébécois est l’évènement ultime du programme Secondaire en spectacle. Il suscite une occasion exceptionnelle d’interaction entre les jeunes et les professionnels du milieu artistique et favorise la création de liens, autant chez les jeunes que chez les intervenants des diverses régions du Québec.