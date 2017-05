Coup d'envoi de la Fête nationale du Québec 2017

Le Mouvement national des Québécoises et Québécois (MNQ) convie la population à célébrer cette 183e édition de la Fête sous le thème «Québec, emblème de notre fierté» et dévoile le porte-parole de l'édition 2017 : l'auteur-compositeur-interprète Michel Rivard.

L'annonce a été faite aujourd'hui lors du Coup d'envoi des festivités, au Cabaret Lion d'Or à Montréal. De plus, le MNQ a profité de l'événement pour remettre le prix «Artisan de la Fête nationale» au groupe Les Cowboys Fringants afin de mettre en valeur leur implication dans le rayonnement de la culture québécoise au sein de la francophonie, mais aussi pour souligner leur participation à plus de 18 fêtes nationales au cours de leur carrière pour laquelle ils célèbrent leur 20e anniversaire.

Cet événement a aussi donné un avant-goût des festivités qui se tiendront les 23 et 24 juin partout au Québec et marque le début des lancements régionaux, où les organisateurs officiels dévoileront leur programmation partout au Québec. Le calendrier des lancements régionaux est disponible en ligne au www.fetenationale.quebec.

« La Fête nationale est une vitrine exceptionnelle pour nos emblèmes qui nous représentent aussi bien ici qu'à l'étranger, et c'est pourquoi nous avons décidé de les mettre à l'avant-scène cette année. La musique est évidemment au cœur des festivités, mais la Fête ne se résume pas seulement à ça : plus de 5 000 activités pour tous les goûts se tiendront aux quatre coins du Québec les 23 et 24 juin prochains. Des centaines de spectacles musicaux sont à l'affiche, mais la danse, le théâtre et la peinture seront aussi au rendez-vous ! » a déclaré Martine Desjardins, présidente du MNQ.

Il est possible de se procurer du matériel de fierté et des articles de la Fête nationale du Québec en ligne à l'adresse www.accentbleu.quebec ou encore auprès des mandataires régionaux de la Fête nationale.