L’École de théâtre Françoise-Bédard présente «Tu te souviendras de moi»

Deux représentations de la pièce «Tu te souviendras de moi», présentées par l’École de théâtre Françoise-Bédard auront lieu, les 26 et 27 mai, à 19 h 30 à la Maison de la Culture de Rivière-du-Loup, située au 67, rue du Rocher.

«Tu te souviendras de moi» traite de la maladie d’Alzheimer avec justesse, humour et émotion. L’auteur parvient à établir un brillant parallèle entre la maladie et la culture contemporaine, qui oublie son passé en étant trop obsédée par le présent. Le propos invite aussi à une réflexion sur la responsabilité de chacun envers les ainés.

À sa première mise en scène avec l’École de théâtre Françoise-Bédard, Paul Fortier a opté pour une facture réaliste. «J’ai voulu une esthétique épurée, dépouillée d’artifices, j’ai voulu mettre en relief le jeu nuancé et juste des personnages et tous les non-dits qui ponctuent leurs relations». Les comédiens qui monteront sur les planches sont André Gamache, Anne Tremblay, Manon Dupont, Katty Viel et Paul Fortier. Les billets sont en vente auprès d’eux, ainsi qu’à la porte, le soir des représentations.