En nouveauté à MAtv : le retour de Lulu Malu et Litouli

Au grand bonheur des tout-petits, les personnages bien connus de Lulu Malu et Litouli créés par Claudine Gamache seront portés à l’écran dans une nouvelle émission éducative pour enfants de 3 à 8 ans.

Elle sera diffusée à raison d’une série de 12 émissions de 28 minutes dès le 22 mai à 6h30 sur les ondes de Matv. Dans ce concept, Litouli, la marionnette enfant et Lulu Malu, sa grande amie, se questionnent et s’informent à propos de divers sujets touchant les enfants. La comédienne et éducatrice à la petite enfance, Claudine Gamache, s’est entourée de divers spécialistes professionnels bénévoles. «C’est nouveau pour Lulu Malu de ne pas être une “conteuse d’histoires”. Habiter le personnage de Lulu Malu est une des choses que je préfère faire et je me suis efforcée de concevoir des émissions qui, je l’espère, seront accrocheuses et plairont aux enfants», conclut la comédienne Claudine Gamache

Plus de 200 enfants et adultes de la région qui ont participé de près ou de loin aux émissions. MAtv est distribuée en exclusivité aux clients de Vidéotron. Elle met de l’avant les intérêts locaux et valorise l’émergence des talents.