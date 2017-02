Une Témiscouataine lance son premier album

L’enseignante et auteure-compositrice-interprète native de Lac-des-Aigles Jaimie Plourde a réalisé l’un de ses rêves. Elle lancera le 18 février son premier album musical intitulé «Où elle va» au Club sportif des Bien de même de Squatec.

Elle souhaite ainsi lancer un message à ses élèves de 4, 5, et 6e année de Lac-des-Aigles, «c’est possible de réaliser ses rêves je veux être un modèle pour eux». Cette enseignante les initie par ailleurs à l’écriture de chansons en classe.

Depuis qu’elle est âgée de cinq ans, Jaimie Plourde est entourée de musique, que ce soit par l’orgue qui a bercé sa jeunesse, ou encore par la guitare, dont elle a appris à jouer à l’âge de 13 ans.

«Je composais déjà des chansons avec mes élèves, je prenais leurs paroles, qu’on choisissait lors de ‘’nuages d’idées’’, et je m’occupais de la musique. Il y a cinq ou six ans, j’ai eu envie d’écrire mes propres paroles», explique l’artiste. C’est après avoir enregistré l’une de ses créations au Studio Chorus de Dégelis avec ses élèves qu’elle a été contactée par Maurice Deschênes. Ils ont par la suite collaboré ensemble pour les arrangements aux sons folk et pop de l’ensemble des 13 pièces présentes sur l’album.

Les billets du lancement sont disponibles sur la page Facebook de Jaimie Plourde et dans divers points de vente à Squatec, Lejeune, Lac-des-Aigles et Auclair. Il est possible d’entendre deux de ses chansons sur sa chaine Youtube.