Un intérêt confirmé pour le cinéma québécois à Rivière-du-Loup

Une vague de cinéphiles a déferlé sur Rivière-du-Loup du 9 au 12 février, à l’occasion de la 5e présentation du Festival Vues dans la tête de… Anne Émond. Au total, 2 250 entrées ont été répertoriées parmi les 14 activités de l'évènement, une légère augmentation par rapport à l'an dernier.

La plus forte affluence du festival a eu lieu lors de la soirée du 11 février, au cinéma Princesse. Le film «Nelly» d'Anne Émond a été présenté à guichet fermé. Le film sera présenté à nouveau le 17 février en soirée au cinéma Princesse.

Le volet de création locale, comprenant la 2e édition du concours Ville et villages en images, a attiré le double de spectateurs cette année. Les villages de Saint-Épiphane, de Saint-Antonin et de Notre-Dame-du-Portage, ainsi que le cinéma Princesse, se sont transformés en plateaux de tournage du 20 au 22 janvier. Les équipes présentaient, le 11 février en matinée, le résultat de leur production locale. «Toucher du bois», mettant en vedette le moulin à vapeur de Saint-Épiphane est le court-métrage ayant reçu l’accueil le plus chaleureux du public. L’équipe composée de Sébastien Dubé, Rachelle Caron, François Larouche et Dany Dupuis accompagnée de Maxime Varennes, Étienne Destroismaisons et Lise Duprey, étudiants à l’École des métiers du cinéma et de la vidéo, a donc remporté le prix Popcorn offert par la direction du cinéma Princesse.

Pour une troisième année consécutive, la soirée concours de courts-métrages du vendredi soir a attiré plus d’une centaine de personnes. Le jury professionnel, composé d’Anne Émond, de Valérie Mongrain, de Nicolas Paquet et de Françoise Dugré, a attribué son choix au film «Maîtres nageurs» de Karine Bélanger, qui s’est vu remettre un montant de 550 $ de la part de la Fabrique culturelle. Pour ce qui est du prix du public, représentant une bourse de 250$ de la Caisse Desjardins de Rivière-du-Loup, c’est «Mon dernier été» de Paul-Claude Demers qui a été retenu.