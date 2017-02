Un nouvel organisme culturel à Trois-Pistoles

L’assemblée générale de constitution de «L’œil de la tempête» a eu lieu le dimanche 12 février à Trois-Pistoles, en présence de 14 membres. Ce nouvel organisme culturel se spécialise dans la promotion et la diffusion de spectacles musicaux, en salle et à l’extérieur.

Pour l’heure, l’organisme prévoit prendre la relève des spectacles musicaux présentés à la Forge à Bérubé de Trois-Pistoles. Cette série de spectacles sera dévoilée sous peu.

Son conseil d’administration est composé des personnes suivantes : Karine Vincent (présidente et cofondatrice du projet), Cindy Larouche (vice-présidente et cofondatrice du projet), Marie Lefrançois-Huot (trésorière), Gabrielle Rousseau (secrétaire) et Daisy Boustany et Philippe De Carufel (administrateurs).

Lors de l’assemblée générale, Cindy Larouche en a profité pour lancer officiellement le logo de l’organisme (sous trois formats) et pour féliciter le travail fait avec l’entreprise pistoloise Le Bruit des Plumes pour la réflexion entourant le nom de l’organisme. L’œuvre du logo est de Gabrielle Rousseau et la mise en forme est d’Olivier Lacroix-Pelletier de Fardoche.

Une page Facebook a été créée. Vous pouvez aussi joindre l’organisme par courriel au loeildelatempete@gmail.com