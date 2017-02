Des classiques et des nouveautés pour le 3e Cabaret érotique

L’animation du 3e Cabaret érotique, organisé par le Théâtre du loup de Cambronne, a été confiée à un grand artiste, épicurien reconnu et bas-laurentien d’adoption : Christian Bégin. L’évènement aura lieu dans la salle Bon-Pasteur de la Maison de la culture de Rivière-du-Loup les 17 et 18 février, dès 20 h.

Le spectacle s’adresse à un public de 16 ans et plus. Pour Marie-Amélie Dubé, directrice artistique du cabaret depuis sa création en 2015, il est important de toujours améliorer la formule du spectacle tout en conservant le grand thème de la programmation 2016-2017, soit les classiques réinventés. «Humour, dentelle, sensualité et surprises, c'est une soirée sans limite, qui demandera une ouverture d'esprit de la part des spectateurs, sans pour autant être indécente», résume-t-elle. La diversité sera encore une fois au rendez-vous avec des prestations d’artistes de la région dans une foule de disciplines. Victor Cyr, Jean-Maxime Lévesque, Jonathan Imhoff, Betty Cayenne et plusieurs autres offriront une performance originale en s’inspirant d’un classique de la littérature érotique. En nouveauté, la première partie de la soirée sera une «kermesse sexü», avec animateurs, DJ, photobooth et autres savoureuses surprises.

Les billets sont en vente dès maintenant en ligne sur le site web loupdecambronne.com ou au Musée du Bas-Saint-Laurent.