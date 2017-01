Jacques Dufour expose à La Pocatière

Le comité d’exposition de La Pocatière invite la population au vernissage de l’exposition «Québec et notre chez-nous » de Jacques Dufour, le 19 janvier à partir de 17 h au 900, 6e Avenue à La Pocatière.

Né à Baie-Saint-Paul, le peintre autodidacte Jacques Dufour a baigné dans un milieu propice à la vie artistique, ce qui l'a mené tout naturellement vers la peinture, tout en faisant carrière en journalisme.

En 2014, il a participé à son premier symposium de peinture à Kamouraska et, en 2015, il a remporté le prix de la Ville de La Pocatière sous le thème Ma rue principale en fête.

Le thème de cette exposition lui permet de partager, à travers son regard de peintre, certaines scènes du Vieux-Québec, ainsi que celles de son coin de pays, et du Kamouraska. Ces toiles présentent des paysages bucoliques et pourtant bien réels, qu'il s'agisse de Rivière-Ouelle, de Saint-Denis de la Bouteillerie, de Charlevoix ou de Gaspé.

L'exposition se poursuivra jusqu'au 27 février. La salle d’exposition est ouverte les lundis et jeudis soirs, de 19 h à 21 h, et les samedis et dimanches avant-midi, de 10 h à midi, en même temps que la bibliothèque. L’entrée est libre.