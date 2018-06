La Voûte offrira un service clé en main en immigration

La semaine dernière, La Voûte a annoncé la venue d’un nouvel expert dans son équipe par une association avec BB Immigration, une filiale de Bernier Beaudry Avocats d’affaires.

Spécialiste de l’immigration au Canada et ayant pour mission de promouvoir la venue d’une nouvelle génération d’immigrants dynamiques, BB Immigration sera présent dans les locaux de La Voûte, sur rendez-vous, afin d’offrir de l’aide aux entrepreneurs de la région désirant entamer ou poursuivre un processus d’embauche de travailleurs étrangers.



Pour ce faire, ils comptent sur une équipe de 4 avocats spécialisés dans le domaine de l’immigration, repartie entre Montréal, Québec, la Beauce et maintenant, Rivière-du-Loup. « Nous sommes très heureux de pouvoir faire partie des experts de La Voûte afin d’offrir des pistes de solutions à la pénurie de main-d’œuvre qui est très sentie au niveau du Bas-St-Laurent et au niveau provincial. » de commenter Maitre Roger Pichette.



En complémentarité avec les services offerts au Centre Local de Développement de la région de Rivière-du-Loup et considérant les besoins grandissants des organisations dans le recrutement d’immigrants et le support à l’intégration, La Voûte offrira, entres autres, de l’aide pour l’obtention des visas de travail, des permis et pour la qualification des travailleurs étrangers, en plus d’accompagner les nouveaux résidents à bien s’établir chez nous.